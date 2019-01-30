مي عز الدين تصوّر مسلسلها الجديد.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة الخليج 365: تبدأ الفنانة المصرية مي عز الدين تصوير مسلسلها الجديد “البرنسيسة بيسة” يوم السبت المقبل الموافق 2 شباط/فبراير.
ومن المقرر أن تخوض مي عز الدين سباق دراما رمضان القادم بهذا العمل الذي انشغلت طيلة الفترة الماضية بالتحضير له، ويشاركها فيه كل من سوسن بدر، محمد أنور، ايمان السيد، حسام داغر، سليمان عيد وسامي مغاوري.
الجدير ذكره أن مسلسل “البرنسيسة بيسة” من تأليف مصطفى عمر وفاروق، إخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجي.
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