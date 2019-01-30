هل تخوض زوجة مراد يلدريم غمار التمثيل في تركيا؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: كشفت جريدة “حرييت” عن نية ملكة الجمال المغربية إيمان الباني، زوجة الممثل التركي مراد يلدريم، الاتجاه إلى التمثيل.

وكشفت تقارير تركية أن ملكة الجمال المغربية، عروضًا درامية عدّة، وتقوم حاليًا بقراءتها، للاستقرار على ما يناسبها من بينها، فيكون باكورة مسلسلاتها التليفزيونية في تركيا.

وأكدت الجريدة أن إيمان الباني وقعت على عقد إعلان جديد حيث ستكون الوجه الإعلاني لوسيلة التواصل الاجتماعي tik tok في تركيا.