"كرش" أحمد الفيشاوى يثير سخرية متابعيه بعد نشر صورة جديدة مع زوجته

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أثار ظهور الفنان أحمد الفيشاوى مؤخراً بصحبة زوجته، سخرية متابعيه على موقع "انستجرام"، نظراً لزيادة ملحوظة فى وزنه.

وظهر الفيشاوى من داخل حديقته الخاصة مع زوجته، وعلق قائلا: "بالمنزل مع زوجتى"، إلا أن متابعيه لاحظوا زيادة فى وزنه، حيث ظهر الفيشاوى "بكرش" لم تستطع ملابسه إخفاءه.

وحذر جمهور "الفيشاوى" نجمهم من ترك وزنه يزداد، حتى لا يفقد رشاقته، مطالبينه بتقديم أعمال فنية جديدة.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوى قد أعلن زواجه على ندى كامل فى شهر يونيو الماضى، حيث تم الزفاف فى الجونة بحضور عدد من أصدقاءه.