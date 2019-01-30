ثورة شعرية في عيد ميلاد الملك عبدالله الثاني

Jan 30, 2019
“اليوم عندي ثورة (ن) شعرية اليوم مو عادي ولا قد صار، اليوم ميلاد الفخر والنخوه ميلاد عبدالله مليك الدار”، بهذه الكلمات نظم الشاعر أحمد الفاعوري أحدث قصائده الشعرية بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين السابع والخمسون، حيث تصادف هذه المناسبة الغالية مع مرور عشرين عاماً على تولي جلالته سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية .
وقام بتلحين وتوزيع العمل”للهاشمي حبيب الدار” موسيقيا أمير الملحنين العرب الدكتور أيمن عبدالله وتم تسجيل العمل في إستوديوهات مركز الفنون للإنتاج الفني وأشرف على الهندسة الصوتية المهندس أحمد أبو عريش، وإدارة الإنتاج لهذا العمل للسيد عبدالله البداد والتنسيق الإعلامي غازي بني نصر ومونتاج حازم ثلجي.
وشارك بهذا العمل أبرز نجوم الغناء : الفنان متعب السقار والفنان حسين السلمان والفنان سعد أبو تايه والفنان نجم السلمان والفنان حمدي المناصير مرسلين بأصواتهم رسالة تهنئة لسيد البلاد مزعفرة بالحب ومطيبها بشوية قرنفل وزود بهار .
ويعتبر هذا العمل هدية متواضعة مقدمة من محبي الهاشمي ، للهاشمي حبيب الدار، بهذه المناسبتين العزيزتين على قلوب الشعب الأردني، وجرى إطلاق العمل عبر أثير الإذاعات الأردنية .
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