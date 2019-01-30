وليد توفيق: أحب سماع هؤلاء المُطربين.. ولا يوجد أجمل من زوجتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استقبل الحضور في برنامج تحت السيطرة الذي تقدمه الفنانة أروى، النجم اللبناني وليد توفيق بأغنيته الشهيرة "انزل يا جميل على الساحة".

وفي فقرة الأسئلة الافتراضية، أجاب توفيق بعد سؤاله فيما لو التقى الـ39 نسخة منه، بأنه "النسخة الأصلية، ودائمًا الأصل يتفوق على التقليد".

وتمنى توفيق أن يلغي جميع المطربين أصحاب الأصوات السيئة، وقال إنه يتمنى أن تهتم النجمات بأصواتهن ويحاولن تطويره بدلًا من اهتمامهن بإطلالاتهن وملابسهن، وأكد أنه يحب أن يسمع لوائل جسار ومعين شريف وصابر الرباعي، وأضاف "أكيد أكيد ملحم زين".

واستطرد بالقول إنه يحب صوت زياد برجي ووصفه بالملحن والفنان والممثل "الشاطر"، ومن مصر هاني شاكر وعلق "أنا حبيت على أغانيه"، ومدحت صالح وأحمد عدوية وشيرين عبدالوهاب وقال إنه راهن عليها عندما غنت "آه يا ليل".

أما من الخليج العربي، فاختار أروى وحسين الجسمي ووصفه بالنجم العربي.

وفي حال سأله أحد أقاربه عن نصيحته له إذا أراد دخول عالم الغناء، أجاب الفنان اللبناني بأنه سينصحه بالتوجه إلى برنامج المواهب "ذا فويس"، والسبب أنه يعتمد على الصوت بالدرجة الأولى دون الاكتراث للشكل.

وأضاف أن شكله كان له دور كبير في دخوله عالم الفن خصوصًا أنه ساعده على دخول التمثيل، واستطرد بالقول إن هناك عددا كبيرا من الذين تفوقوا عليه في الفن وتميزوا بصوت طربي لكن لم يحققوا شهرته.

وعلق توفيق على قيام عدد كبير من الجمهور بتشبيه ملكة جمال لبنان 2019 مايا رعيدي بزوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق، إنه لا يوجد بجمال "أم علي" كما يحب أن يسميها.

"ما في حدا ما حب فضل شاكر"، هكذا علق وليد توفيق على عودة الفنان فضل شاكر للغناء، وأضاف "إلا أننا لا نستطيع أن ننسى ما قام به، وأنا لا أستطيع تصديق الصورة التي شاهدته بها"، وأضاف يجب على فضل أن يسلم نفسه للقضاء؛ لأنه لا يوجد فنان بإحساسه قد يفعل ما انتشر عنه.

يّذكر أن برنامج تحت السيطرة يُعرض كل يوم ثلاثاء على برنامج الجديد، وسيتم عرض النسخة المصرية منه قريبًا على قناة النهار.