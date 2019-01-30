"الوسوف" عن زيارة "الرحباني" إلى منزله: "ليلة تاريخية"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يبدو أن هناك طبخة فنية دسمة تُطهى على نارٍ هادئة بين المؤلف الموسيقي زياد الرحباني والفنان جورج وسوف خلف الكواليس. فقد زار الرحباني منزل الوسوف ليتكلل اللقاء بعشاء ومقطوعات موسيقية. فيما نشر الفنان الملقب بـ"سلطان الطرب" فيديو لهما وظهر فيه وهو يستمع لألحان الرحباني، وعلّق كاتباً: "شرّفني إستاذ زياد، أخدني لبعيد بالروح والفكر والقلب"، وختم: "ليلة تاريخية، هيك منسمع".

ولقد ذكر موقع MTV اللبناني أن المخرج جاد شويري كان حاضراً معهما، لكنه رفض التصريح بتفاصيل اللقاء، معتبراً أن الوقت لا يزال مبكراً للإعلان عما يحضران له.