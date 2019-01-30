صبا مبارك تناقش قضايا اللاجئين في "عبور"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تناقش الفنانة صبا مبارك قضايا اللاجئين السوريين في مسلسل درامي جديد تقوم بإنتاجه من خلال شركتها، وهو بعنوان "عبور" ومن المقرر انطلاق تصويره قريباً في الأردن. علما ً أنه من تأليف ثريا حمدة وإخراج محمد الحككشي.

وهي تشارك في بطولته مع عدد من الفنانين السوريين والأردنيين الذين ستُعلَن أسماءهم قريباً. فيما تدور أحداثه بإطارٍ اجتماعي درامي حول قصة الطفل "ليث" الذي يبلغ من العمر 12 عاماً ويصل إلى المخيم وحيداً، فنشاهد من خلاله قصصاً وحكايات مختلفة في محيطه.



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