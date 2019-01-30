شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا بلوك غريب فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة شيرين رضا، لجلسة تصوير جديدة، وظهرت بشكل مختلف وغريب، حيث ارتديت ماسك للوجه باللون الأسود. يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا فيلم الضيف، بطولة الفيلم خالد الصاوي، أحمد مالك، جميلة عوض، فيما يشارك ماجد الكدوانى، ومحمد ممدوح، ومحمود الليثي، كضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى.













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