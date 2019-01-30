شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زيزى عادل تنتهى من تسجيل أغنية "عاملى معلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة زيزي عادل من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "عاملي معلم"، من كلمات نادر صالح، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أكرم عادل ، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.



زيزى عادل مع الملحن أحمد البرازيلى

من ناحية أخرى طرحت مؤخراً زيزى عادل مؤخرًا أحدث أغانيها باسم "ضحكة مصطنعة" على موقع يوتيوب، والتى لا تكتفى زيزى بغنائها وإنما قامت أيضًا بتأليف كلمات الأغنية إلى جانب تلحينها بنفسها، بينما التوزيع قام به الموزع إيهاب سمير.



زيزى عادل في كواليس أغنية عاملى معلم

يذكر أن الفنانة زيزى كانت تعيش نشاطًا فنيًا كبيرًا خلال 2018 نظرًا لأنها طرحت فى شهر مارس وتحديدا فى عيد الأم أغنية "ربنا يخليكى ليا" من كلماتها وألحانها، وتوزيع إيهاب سمير بالتزامن مع الاحتفالات بمناسبة عيد الأم حيث أهدتها إلى والدتها.