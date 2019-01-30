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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد رزق يعلن وفاة عمه محمود رفعت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد رزق، عن وفاة عمه محمود رزق، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث كتب :" إنا لله وإنا إليه راجعون.. إنتقل إلى رحمة الله تعالى عمى الحبيب محمود رفعت رزق... برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".
ويشارك أحمد رزق حالياً فى بطولة فيلم "الممر" مع المخرج شريف عرفة، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، محمد الشرنوبى، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، أسماء أبو اليزيد، وآخرون، سيناريو وحوار أمير طعيمة وشريف عرفة ومقرر طرحه فى السينمات صيف هذا العام.
احمد رزق
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