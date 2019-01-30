شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الدورة الرابعة من مهرجان زاوية للأفلام القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت زاوية إقامة فعاليات الدورة الرابعة من (مهرجان زاوية للأفلام القصيرة) في الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير المقبل.

تضم قائمة الأفلام المشاركة في هذه الدورة 14 فيلما هي؛ «سينما الجنوب» للمخرج مينا يسري، و«أبي لم يستطع أن ينقذ الطائرة الورقية» من إخراج خالد مدحت معيط، و«التدريبات القصوى لتحسين الأداء» لياسر شفيعي، و«برطمان ملىء بالسمك» للمخرج جوزيف عادل، و«خمستاشر» من إخراج سامح علاء، و«البحر» لناهد نصر.

كما تضم القائمة أيضًا فيلم «أنا رايحة السينما» للمخرجة سندس طارق، و«توماتيك» لكريستوف صابر، و«زي الشمس» من إخراج هنا محمود، و«فيلم تجريبي» لنورا عبدالرحمن، و«ذراعي الممتدة» للمخرج محمد علام، و«خيوط ذهبية» لعبدالرحمن سالم، و«سابع سما» للمخرجة كرستين حنا، و«منى ورحيم» من إخراج هادي بسيوني.

وسيتم تقييم الأفلام من قبل لجنة تحكيم تضم في عضويتها كلا من المخرج أحمد فوزي صالح، والسيناريست مريم نعوم، والمصور عبد السلام موسى.

ومن المقرر أن تبدأ العروض ابتدأ من الغد الخميس في السابعة مساءً، وتستمر طوال أيام المهرجان، كما سيشهد ختام المهرجان يوم السبت القادم حفل توزيع الجوائز على الفائزين.