شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع فى ندوة ”الخليج 365” بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل على ربيع ضيفاً على موقع الخليج 365 بعد قليل فى ندوة خاصة يتحدث فيها عن مشواره الفنى القصير وبداياته مع "مسرح مصر"، وكيف أصبح نجما للكوميديا فى فترة وجيزة، وماذا تعلم من النجم أشرف عبد الباقى؟
ويتحدث ربيع خلال الندوة عن أعماله الماضية فى 2018، واستعداداته لمسلسله الدرامي الجديد "فكرة بمليون جنيه" الذى يتعاون فيه مع المخرج وائل إحسان للعام الثاني على التوالي ومن المفترض عرضه بشهر رمضان من العام الجاري.
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