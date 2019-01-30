شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. 5 أعمال ساهمت فى صنع أسطورة كريستيان بيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل نجم هوليود وأحد أيقونات التمثيل في العالم كريستيان بيل اليوم الـ 30 من يناير بعيد ميلاده بعدما قدم أهم الأدوار خلال السنوات الماضية ليحفر اسمه بأحرف من ذهب بواسطة تلك الأدوار التي اخترنا أبرز خمس منها خلال السطور التالية.

1/ سلسلة بات مان مع كريستوفر نولان

تعتبر أهم السلاسل على الإطلاق التى قدمت بات مان بواسطة المخرج نولان الذى اختار بيل للقيام بدور البطل ليغيرا معاً الكثير من المعتقدات حول الشخصية الاسطورية من خلال جدية وواقعية أكثر جعلت بيل خلال الثلاثة أجزاء يضع نفسه على هرم من لعبوا دور بات مان.





2/ The Prestige

من أهم أفلام النجم العالمي حيث قدم فيه مبارزة من نوع خاص مع هيو جاكمان خلال عمل يعتبر من أيقونات هوليود أخرجه أيضاً نولان ببراعة، خاصة مع التحول خلال الشخصية الذى اكتشفه مشاهدي العمل فى النهاية حيث قام بدورين فى الفيلم بإتقان شديد.



كريستيان بيل الساحر

3/ The Fighter.

من أحد أهم أعماله على الإطلاق حيث لعب فيها دور البطولة مع مارك ويلبرج ليحققا معاً نجاحاً كبيراً بمجرد طرح الفيلم بدور العرض لما قدمه الثنائى من تمثيل متقن للغاية تمكنا فيه من محاكاة القصة الحقيقة الذى يجسدها الفيلم.



The-Fighter

4/ American Hustle

الفيلم الذى ترشح لـ 10 جوائز أوسكار لمن ينل أياً منها، نال ضجة كبري أثناء طرحه بسبب التمثيل الذى لعبه كل فريق العمل وعلى رأسهم بيل الذى تطلب منه الدور زيادة فى الوزن تمكن من القيام بسهولة كالعادة ليفاجىء جمهوره بــ "كرش" وترهلات أكسبته لوك جديد تماماً.



American-Hustle

5/ The Machinist

أن تخسر 28 كيلو جرام من أجل فيلم فيصبح وزنك 54 كيلو فقط بالتأكيد أمر كاف لمشاهدة الفيلم الذى أثار ضجة كبيرة بسبب ما قدمه بيل أكثر مما تضمنه الفيلم ذاته، فالممثل الانجليزي قدوم واحدة من أروع الأدوار على الإطلاق، وما ان انتهي من تصوير العمل عام 2004 حتي استغرق الأمر منه عام واحد للعودة لوزن مثالى بسبب دوره فى فيلم بات مان وكأنه ساحر مثلما قدم فى The Prestige.