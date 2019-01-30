صبا مبارك تروج لعرض "طايع" على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
روجت الفنانة الأردنية صبا مبارك، لعرض مسلسل "طايع" على شبكة نتفليكس، ابتداء من شهر مارس المقبل.
وعلقت "صبا" عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، قائلة: "مسلسل طايع متاح على نتفليكس في أول مارس اللي ما شافوا لسه يشوفوا ويحيكلي إيه رأيه".
يذكر أن مسلسل "طايع" هو التجربة الدرامية الأولي للمخرج عمرو سلامة، وتدور أحداثه حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه في تهريب الآثار.
ويشارك في بطولة المسلسل عمرو يوسف، صبا مبارك، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، والإخراج لعمرو سلامة.
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