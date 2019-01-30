4 فبراير.. هاني سلامة يستأنف تصوير مسلسله الرمضاني "قمر هادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستأنف المخرج رؤوف عبدالعزيز تصوير مسلسل "قمر هادي"، بطولة الفنان هاني سلامة، يوم 4 فبراير المُقبل، وهو العمل المقرر عرضه في رمضان 2019، من تأليف إسلام حافظ، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وانتهى رؤوف من تصوير عدة مشاهد من المسلسل الفترة الماضية، ثم قام ببعض التجهيزات والديكورات من أجل استئناف التصوير في "لوكيشن" جديد.

وفي سياق آخر، يواصل رؤوف عبدالعزيز تصوير فيلمه الجديد "حملة فرعون" مع المنتج محمد السبكي، ويشارك في بطولته عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفى، رامز أمير، ومن المقرر طرحه بدور العرض في عيد الفطر 2019.

يُشار إلى أن مسلسل "قمر هادي" يجمع هاني سلامة ورؤوف عبدالعزيز للمرة الثالثة على التوالي في الدراما التليفزيونية، بعدما قدما سوياً مسلسلي "طاقة نور" و"فوق السحاب"، ويشارك في "قمر هادي": داليا مصطفى، يسرا اللوزي، حمزة العيلي، هادي الجيار، محسن محيي الدين، آية سماحة.