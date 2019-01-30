أحمد سلامة يكشف لمصراوي أسباب اعتذاره عن المشاركة في "الملك لير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف الفنان أحمد سلامة عن سبب اعتذاره عن مسرحية "الملك لير"، التي تنتجها مجموعة كايرو شو؛ ويقوم ببطولتها الفنان يحيى الفخراني.

وقال الفنان أحمد سلامة في تصريحات خاصة لمصراوي: "اعتذرت عن الملك لير، بسبب ارتباطي بعرض مسرحية كل ده كان ليه، على خشبة المسرح القومي"

وأضاف: "عندما عرض علي أن أقدم عرض مسرحي من بطولتي، خاصة على خشبة المسرح القومي الذي يبلغ عمره مئة عام وما يحمله من تراث وتاريخ، بالتأكيد لن أرفض ذلك مقابل المشاركة في عرض مسرحية أخرى".

وتابع: "هذا بالإضافة الي أنني قدمت عرض الملك لير لمدة 8 سنوات من عام 2001 إلى عام 2009، وشاهدها أكثر من مليون ونصف متفرج، وعُرضت على أكثر من 17 مسرح"

واستطرد: "أنا راضي جدا عما حققته من عرض الملك لير، لأنني حصلت على جائزة أفضل ممثل مسرحي في مصر عام 2007، في استفتاء جماهير ونقاد عن دوري في المسرحية، وهي المسرحية الوحيدة التي طلبها القطاع الخاص ليعرضها".

واختتم حديثه قائلا:" أنا من عشاق خشبة المسرح، وسعيد جدا لما نراه من اهتمام وتطور في المسرح خلال الوقت الحالي، كما سعدت بعودة الفنان محمد هنيدي بمسرحية "٣ أيام في الساحل "، وأتمنى نجاحها".

مسرحية "كل ده كان ليه" بطولة أحمد سلامة، رانيا محمود ياسين، محمد رضوان، والديكور والأزياء لصبحي السيد، والموسيقى والألحان للمايسترو علي سعد، وغناء مروة ناجي، واستعراضات محمد عبدالصبور ومن إخراج عاصم نجاتي.