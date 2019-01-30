"معانا ريال" و "طبلي وشد الدربكة".. 10 استعراضات في مشوار الطفلة المعجزة فيروز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هي الطفلة المعجزة التي راهن النجم الكبير أنور وجدي على موهبتها، وبالفعل حققت وقتها نجاحًا كبيرًا، حتى أن اسمها تخطى أسماء نجوم الصف الوقت في ذلك الوقت.

فيروز، التي ولدت في 15 مارس 1943، واكتشفها صديق والدها الفنان إلياس مؤدب، ليقدمها للنجم أنور وجدي، الذي آمن بموهبتها ودعمها وأحضر لها مدربين للرقص والغناء.

واستطاعت فيروز أن تكون ثنائيا فنيا مع الفنان الراحل، وأنتج لها أفلاما خالدة في ذاكرة السينما أبرزها "دهب"، و"ياسمين".

وعلى الرغم من إنها لم تكمل مشوارها الفني، فقد اعتزلت في سن السادسة عشر، إلا إن تاريخ السينما لم يشهد طفلة في نفس موهبة فيروز.

وفي مشوار فيروز التي تحل اليوم الذكرى الثالثة على رحيلها، عدد من الاستعراضات التي لا تنسى، أبرزها:

طبلي وشد الدربكة

لعله الأبرز في مشوارها الفني، وقدمت الاستعراض ضمن أحداث فيلم "دهب" عام 1953، ولم تتجاوز وقتها العاشرة من عمرها، ولكنها ظهرت "معجونة" بالموهبة، فقلدت نجمات الرقص الشرقي وهن تحية كاريوكا، سامية جمال، بديعة مصابني.

واستطاعت في هذا الاستعراض أن تكون محط أنظار الجميع، وحقق الفيلم وقتها نجاحا مدويا، ويعتبر انطلاقة حقيقية في مشوارها الفني، والاستعراض تحت إشراف مدرب الرقص إيزاك ديكسون.

الطفلة المعجزة فيروز مع انور وجدى واسماعيل ياسين



معانا ريال

فيلم "ياسمين" هو أول أفلام فيروز، إذ قدمته وهي في السادسة من عمرها، وضمن أحداث الفيلم الذي عرض عام 1950، قدمت فيروز استعراض "معانا ريال"، ويعتبر الفيلم هو بوابة عبور الطفلة المعجزة لعالم النجومية، والأغنية من كلمات أبو السعود الإبياري، وألحان محمد البكار.

اغنية معانا ريال فيروز الصغيرة



كروان الفن وبلبله

على ألحان أغنية "مضناك جفاه مرقده" للموسيقار محمد عبدالوهاب، قدمت فيروز أغنية "كروان الفن وبلبله"، حيث غنت: "كروان الفن وبلبله.. مش لاقي حد يأكله"، وذلك ضمن أحداث فيلم "دهب".



بحلقلي وبصلي

من أشهر استعراضات فيروز في فيلم "دهب"، استعراض "بحلقلي وبصلي"، تحت إشراف المدرب إيزاك ديكسون، واعتمد الاستعراض على محاولة لفت انتباه صاحب الكازينو – إسماعيل ياسين- للحصول على فرصة عمل.



وأنا كل ما أقول التوبة

في فيلم "فيروز هانم"، الذي عرض عام 1951، قدمت فيروز أغنية "وأنا كل ما أقول التوبة"، واتردت ملابس طفلة فلاحة، والفيلم من إنتاج الفنان أنور وجدي، ووقتها كانت تبلغ من العمر 7 سنوات فقط

أنا كل ما اقول التوبة ..... الطفلة فيروز



اتمختري يا عروسة

بمشاركة الفنان إسماعيل ياسين، الذي ارتدى ملابس إمرأة تغني في زفة عروسين، قدمت فيروز استعراض "اتمختري يا عروسة" ضمن أحداث فيلم "دهب"، وهو من كلمات أبو السعود الإبياري.



شوف يا عزيزي

من أحداث فيلم "دهب" أيضا، قدمت فيروز استعراضها الشهير "شوف يا عزيزي وشوف يا حبيبي"، مع الفنان أنور وجدي، وفيلم "دهب" هو أكثرأفلامها ثراءً من ناحية تقديم الاستراضات والأغاني

أوبريت الواصي

ضمن أحداث فيلم "فيروز هانم"، قدمت أوبريت "الواصي"، أو كما يعرف بـ" والله اتوصيت يا واصي"، حيث جسدت أكثر من شخصية وغنت بأكثر من لهجة، وهي طفلة في السابعة من عمرها.

فيروز فى اوبريت الوصى Fairouz Lebanon Arabic Song

قلبي دق دق

عام 1958، شاركت الفنانة فيروز بطلة فيلم "قلبي دق دق"، مع الفنان الكبير إسماعيل ياسين، وقدمت ضمن أحداث الفيلم أغنية "قلبي دق دق"، وكانت وقتها في الخامسة عشر من عمرها.

فيروز قلبي دق دق .mp4 فيلم اسماعيل يس طرزان 1958

أنا بلياتشو

في فيلم "دهب" قدمت الفنانة فيروز استعراض "أنا بلياتشو"، مع الفنان أنور وجدي والفنان إسماعيل ياسين، من ألحان

الموسيقار عزت الجاهلي.

