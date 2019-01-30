هشام سليم يكشف عن أسراره مع إنجي علي

كتبت - تقى عادل

تستضيف الإعلامية إنجي علي، في برنامجها الإذاعي"أسرار النجوم"، الفنان هشام سليم، على موجات إذاعة "نجوم إف ام"، وأعلنت ذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل

الصور والفيديوهات "يوتيوب".

ومن المقرر أن يعرض البرنامج يوم الخميس القادم، في تمام الساعة الـ8 مساءً.

تتضمن فكرة برنامج "أسرار النجوم" اكتشاف الأسرار الفنية والشخصية لنجوم الفن المصري والوطن العربي، وعن كواليس أعمالهم الفنية القادمة.