فيديو.. "م البداية" تتربع على عرش مشاهدات ألبوم "كل يوم من ده"

كتبت - تقى عادل

حصلت أغنية "م البداية" للفنان محمد حماقي، على أكبر عدد مشاهدات على مستوى أغاني ألبوم "كل يوم من ده".

واقترب عدد مشاهداتها من 5 ملايين مشاهدة مع اقتراب الأسبوع الأول من صدورها، وذلك على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع:نادر حمدي، تعد"م البداية" أول تعاون موسيقي بين حماقي ونادر حمدي.

يذكر أن حماقي قد طرح ألبوم "كل يوم من ده" الأسبوع الماضي عبر "يوتيوب"، وجميع متاجر

الموسيقى، وبلغ عدد مشاهدات الألبوم أكثر من 20 مليون في أقل من أسبوع من طرحه، ضم الألبوم 20 أغنية تعاون فيهم مع كبار الشعراء :"أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين"، ومن الملحنين:"عمرو مصطفى، محمد النادي، شريف تاج"، ومن الموزعين :"تميم، توما، نادر حمدي".