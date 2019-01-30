فيديو.. "م البداية" تتربع على عرش مشاهدات ألبوم "كل يوم من ده"

حصلت أغنية "م البداية" للفنان محمد حماقي، على أكبر عدد مشاهدات على مستوى أغاني ألبوم "كل يوم من ده".
واقترب عدد مشاهداتها من 5 ملايين مشاهدة مع اقتراب الأسبوع الأول من صدورها، وذلك على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع:نادر حمدي، تعد"م البداية" أول تعاون موسيقي بين حماقي ونادر حمدي.
يذكر أن حماقي قد طرح ألبوم "كل يوم من ده" الأسبوع الماضي عبر "يوتيوب"، وجميع متاجر
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