فيلم Aquaman يتصدر أعلى إيرادات في الصين

كتبت - لمياء نبيل

حقق فيلم Aquaman، أعلى ايرادات في الصين، وصلت إلى 294 مليون دولار، وذلك بعدما تخطت إيراداته حول العالم مليار دولار.

وتدور أحداث الفيلم حول آرثر كاري الذي يدرك أنه وريث مملكة أتلانتيس تحت الماء، وعليه أن يرنو إلى قيادة شعبه ليصبح بطلهم الأول،

ومن ثَم بطل العالم.

الفيلم من بطولة آمبر هيرد، نيكول كيدمان، راندال بارك، باتريك ويلسون، دولف لوندجرين، ويليم دافو، جايسون موموا، وجراهام ماكتفيش.

الفيلم من إخراج: جيمس وان،وتأليف: ويل بيال.