حقق فيلم Aquaman، أعلى ايرادات في الصين، وصلت إلى 294 مليون دولار، وذلك بعدما تخطت إيراداته حول العالم مليار دولار.
وتدور أحداث الفيلم حول آرثر كاري الذي يدرك أنه وريث مملكة أتلانتيس تحت الماء، وعليه أن يرنو إلى قيادة شعبه ليصبح بطلهم الأول،
الفيلم من بطولة آمبر هيرد، نيكول كيدمان، راندال بارك، باتريك ويلسون، دولف لوندجرين، ويليم دافو، جايسون موموا، وجراهام ماكتفيش.
الفيلم من إخراج: جيمس وان،وتأليف: ويل بيال.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم Aquaman يتصدر أعلى إيرادات في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.