السبت.. انطلاق أولى حلقات مسلسل قيد عائلى

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قيد عائليكتبت- مي صادق:
تنطلق أولى حلقات المسلسل الدرامي "قيد عائلي"، يوم السبت المقبل الموافق 2 مارس، وذلك عبر شاشة CBC.
ويتكون المسلسل من ٤٥ حلقة، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم:"عزت العلايلي، بوسي، ميريهان
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