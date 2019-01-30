السبت.. انطلاق أولى حلقات مسلسل قيد عائلى

قيد عائلي

كتبت- مي صادق:

تنطلق أولى حلقات المسلسل الدرامي "قيد عائلي"، يوم السبت المقبل الموافق 2 مارس، وذلك عبر شاشة CBC.

ويتكون المسلسل من ٤٥ حلقة، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم:"عزت العلايلي، بوسي، ميريهان

حسين، محمد محمود عبدالعزيز، ودنيا عبدالعزيز، ودينا فؤاد، وسيمون"، إنتاج شركة "فنون"، وتأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.