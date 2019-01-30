22 فبراير.. أصالة تلتقي جمهورها على مسرح المنارة

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تحيي الفنانة أصالة، للمرة الأولى حفلًا غنائيًّا على مسرح المنارة، بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 22من فبراير القادم.
وتم تحديد سعر تذاكر الحفل وتقسيمها إلى 4 فئات:
الفئة البرونزية: 500 جنيه.
الفئة الفضية:750 جنيهاً.
الفئة الذهبية:1000 جنيه.
فئة البلاتينيوم:1500 جنيه.
يذكر أن أصالة قد أحيت حفلًا غنائيًّا على مسرح الماركيه بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة في شهر ديسمبر الماضي، ولاقى الحفل حضور كامل العدد من جماهيرها.
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