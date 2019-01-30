شاهد.. يسرا اللوزي في أول يوم تصوير مسلسل "كلبش 3"

كتبت - لمياء نبيل نشرت الفنانة يسرا اللوزي مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علقت "اللوزي" على الفيديو قائلة:" أنا و سناء بنسخّن..أول يوم تصوير لينا فى مسلسل كلبش ٣..رمضان2019 ". تصوير لينا فى مسلسل كلبش ٣..رمضان2019 ". والجدير بالذكر أن آخر أعمال "اللوزي" مسلسل "عائلة الحاج نعمان ج2"، وشاركها العمل كلاً من " تيم حسن، صلاح عبدالله، هبة مجدي، سهر الصايغ". المسلسل من إخراج: أحمد شفيق، وتأليف: مجدي صابر.

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