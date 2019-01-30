فيروز.. كروان الفن الذي رحل منذ 3 سنوات

كتبت - مي صادق:

تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى وفاة كروان الفن "فيروز"، والتى عرفت باسم "الطفلة المعجزة"، وذلك بعدما اكتشف موهبتها الفنان أنور وجدى، وقدمها للسينما فى عدد من الأفلام كان أشهرها فيلم "دهب".

واحتكر "وجدي" الطفلة المعجزة بتعاقده مع والدها مقابل منحها ألف جنيه، وهو الأجر الأضخم في ذلك الوقت، وبعد انتهاء التعاقد لجأ والد "فيروز"، لإنتاج بعض الأفلام لها كان أبرزها

"الحرمان"، إلا أن تلك الأعمال لم تحقق ذات النجاح الذى حققته مع أنور وجدي.

أما عن أول أفلامها كان فيلم "ياسمين"، وتوالت من بعده العديد من الأعمال الفنية، وهي "فيروز هانم، الحرمان، صورة الزفاف، دهب، عصافير الجنة، إسماعيل يس طرزان، أيامي السعيدة، إسماعيل يس للبيع".

وكان آخر أفلامها فيلم "بفكر في اللى ناسينى" عام 1959، وقررت بعده التوقف عن العمل والاعتزال، وكانت فى ذلك الوقت فتاة العشرين عام حتى تظل فى أعين جمهورها الطفلة الشقية فيروز، وبعد ذلك تزوجت الفنان الراحل بدر الدين جمجوم، وأنجبت منه "أيمن" و"إيمان".

تم تكريم فيروزعام 2001 عن أعمالها الفنية في مهرجان القاهرة السينمائي، ورحلت عن عالمنا 30 يناير 2016 عن عمر ناهز الـ73 عامًا بعد صراع مع المرض، لكنها تظل ببصمتها الفنية المتميزة هى الطفلة الشقية الجميلة المعجزة.