شاهد.. طارق العريان مع فريق عمل "أولاد رزق 2"

طارق العريان كتبت - تقى عادل نشر المخرج طارق العريان، صورة جديدة برفقة فريق عمل فيلم "أولاد رزق 2 "، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق طارق قائلاً:"نحن مستعدون"، وظهر مع الصورة برفقة العريان الفنان أحمد عز، محمد ممدوح، أحمد الفيشاوي. يذكر أن قام العريان بإخراج الجزء الأول من فيلم "أولاد رزق" الذي عرض عام 2015، ولاقى استحسانًا جماهيريًّا كبيرًا، وقام ببطولته:أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم.

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