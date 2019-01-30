الخميس.. افتتاح سيرة الحب بمسرح البالون

وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم- أرشيفية

كتبت - دينا دياب

تفتتح غدًا الخميس، وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، عرض " سيرة الحب " على خشبة مسرح البالون ، وكانت لجنة الرقابة علي المصنفات الفنية شاهدت العرض الغنائي الاستعراضي الإثنين وقد أشادت اللجنة بالعرض ولم تبد أي ملاحظات.

وعكف فريق العمل مؤخرًا علي تكثيف البروفات في معسكر يومي للخروج للنور بالشكل اللائق خاصة وأن العمل يأتي تكليفا من أ.د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تكريما للموسيقار الراحل بليغ حمدي وتأكيدا علي سعيها الدائم لاختيار أعمال فنية ترتقي بأداء مسارح الدولة.

ويستدعي العرض المسرحي الغنائي الإستعراضي كوكبة و نخبة من نجوم زمن الفن الجميل ويكشف أروع

الألحان للموسيقار الكبير بليغ حمدي والتي تغنت بها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ والشيخ النقشبندي وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والخال عبد الرحمن الأبنودي ومحمد رشدي.

العرض من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية تحت إدارة المخرج صلاح لبيب ويجسد فيه إيهاب فهمي شخصية بليغ حمدي وتشاركه النجمة مروة ناجي بشخصية المحامية حنه.

كما يشارك الفنان القدير النجم مجدي صبحي، بشخصية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ويشارك نجوم العمل الفنان أحمد الدمرداش بشخصية الكاتب الصحفي ،

شريف عواد شخصية رياض السنباطي ، ناصر عبد الحفيظ شخصية الشاعر عبدالرحمن الابنودي ، أحمد الأمير شخصية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، نهلة خليل شخصية أم كلثوم سمية درويش شخصية وردة الجزائرية ، رشا سامي العدل شخصية إش إش إبنة الموسيقار محمد عبد الوهاب، عماد عبدالمجيد شخصية محمد رشدي ، عمرو أصلان شخصية النقشبندي.

"سيرة حب" بطولة إيهاب فهمي، مروة ناجي، الفنان القدير مجدي صبحي، أحمد الدمرداش، شيكو، ناصر عبد الحفيظ، نهلة خليل، أحمد الأمير، شريف عواد، أحمد الشريف، رشا سامي العدل، سمية درويش، سيد عبد الرحمن، عمرو أصلان، عماد عبد المجيد، ديكور: محمد الغرباوي، إضاءة: شريف البرعي، خدع: إيهاب جمعة، منفذ إخراج : هاني عبد الهادي، محمد شافعي، تأليف: أيمن الحكيم، استعراضات وإخراج: د. عادل عبده.