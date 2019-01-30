الشاعر تامر حسين كتبت - لمياء نبيل نشر الشاعر تامر حسين، صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علق "حسين" على الصورة قائلًا:"مع حبيبى المٌبدع المٌبتكر صاحب النجاحات حميد الشاعرى، وصديقى الملحن الفنان محمد يحيى في استديو حميد". صاحب النجاحات حميد الشاعرى، وصديقى الملحن الفنان محمد يحيى في استديو حميد". والجدير بالذكر أن الشاعر تامر حسين، شارك في أغاني من ألبوم "كل حياتي" للهضبه عمرو دياب، ومنهم أغنية "يتعلموا" والتي وصلت للعالمية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تامر حسين ومحمد يحيى في استوديو حميد الشاعري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.