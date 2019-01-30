بالصورة: إستغل غياب زوجته ووجود شقيقتها في المنزل.. فارتكب الفاحشة والنتيجة !؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يناير 2019 04:14 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قررت نيابة عتاقة بالسويس، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بـاغتصـاب شقيقة زوجته ببشاعة وإفقادها الـعذرية داخل منزل الزوجية بمساكن مدينة اليسر، واتهمته زوجته بارتكاب الجريمة أثناء غيابها عن المنزل.

البداية بضبط مواطنين من سكان مدينة اليسر للمتهم بعد استغاثة زوجته، ثم تسليمه لشرطة النجدة التي ألقت القبض عليه، ونُقل لقسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة، تم خلاله الحصول على أقوال الفتاة الضحية وشقيقتها زوجة المتهم.

وتلقى مدير أمن السويس، إخطارا من شرطة النجدة بقيام الأهالي من سكان مدينة اليسر بحي عتاقة بضبط “ع . غ” متهم باغتصاب شقيقة زوجته القاصر “15 عاما” داخل منزل الأسرة.

وأكدت زوجة المتهم في أقوالها بمحضر الشرطة، انها كانت خارج المنزل وعندما عادت فوجئت أن زوجها قام باغتصاب شقيقتها داخل منزلهم بمدينة اليسر وأنه قام بإفقادها عذريتها بعد اغتصابها، وأنها استغاثت بالأهالي من السكان على الفور من أجل الإمساك به.

وأكدت الزوجة، أن زوجها عاطل ولا يعمل ويقوم بتعاطي المواد المخدرة وأنه سلوكيا شخص منحرف، ولكنها لم تتخيل انه سيقوم باغتصاب شقيقتها التي كانت متواجدة بالمنزل وحدها خلال تواجدها خارج المنزل.

وبعد تحرير المحضر حصلت الفتاة ضحية الاغتصاب على تقرير طبي من مستشفى السويس العام، يؤكد تعرضها لفقدان عذريتها، واتهمت زوج شقيقتها باغتصابها داخل المنزل.

لم تتوقع الزوجة، أن زوجها العاطل عن العمل ويتعاطى المخدرات سيتحول إلى ذئب بشري ويهجم على شقيقتها الصغرى التي تقيم معهما في المنزل، ويهتك عرضها.

خرج الزوج من غرفته، متجها إلى غرفة الأطفال التي تقيم فيها شقيقة زوجته، بعد أن سيطر الشيطان على عقله فهجم عليها ومزق ملابسها واغتصبها حتى أفقدها عذريتها.

كانت الزوجة، عائدة لتوها، ما إن وضعت قدمها على درج العمارة، حتى سمعت أصوات استغاثة، إشارة سريعة من العقل جعلت قدميها المثقلتين من المشي في السوق، آلة ميكانيكية سريعة الحركة بعد أن تيقنت أن مصدر الصوت شقتها، وأن الاستغاثة من شقيقتها.

فوجئت بزوجها، يغتصب أختها سحبته بقوة وركلته، وصاحت بأعلى صوتها من نافذة منزلها، فتجمع الجيران، وهرولوا إلى الشقة ليمسكوا المتهم ويلقنوه علقة ساخنة.

دقائق قليلة وحضرت قوة من شرطة النجدة إلى المدينة اليسر التابعة لحي عتاقة، وألقت القبض على المتهم، واستمعت لأقوال الفتاة التي روت لهم هجومه عليها في غرفة الأطفال.

وقالت الزوجة إنها كانت خارج المنزل، وعندما عادت سمعت صوت شقيقتها تستغيث، ووجدت زوجها قد اغتصب شقيقتها، التي استأمنته عليها وكان يوهمها أنها يراها كابنته أو أخته الصغيرة.