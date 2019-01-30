فضيحة تركيا... لاعب كرة قدم متّهم بالتحرّش بزوجة مطرب شهير

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انشغل الإعلام التركي بفضيحة كبرى تطال اللاعب أراد توران المتّهم بالتحرّش بزوجة المغني بيركاي شاهين، وتهجّمه على بيركاي وكسر أنفه من ثم زيارته في المستشفى مع سلاح غير مرخّص.
وقد عقدت المحاكمة الأولى في اسطنبول بحضور كثيف لوسائل الإعلام، وحضرها كل أطراف القضيّة.
وحضر المغنّي مع زوجته يرافقهما حراس شخصيون، بينما حضر أراد مع محاميه.
وفي جواب على سؤال القاضي الذي طلب معلومات عن المدّعي والمدّعى عليه، قال أراد "أنا لاعب كرة قدم ويبلغ دخلي 300 ألف يورو في الشهر".
وقال بيركاي شاهين "أنا مغنٍ ويبلغ دخلي 1000 ليرة في الشهر".
وفي سياق المحاكمة، رفض أردا الاتهامات الموجّهة ضدّه بشأن تحرشه بـ أوزلام زوجة بيركاي، وادّعى أنّ هذا الأخير شتمه طالباً تحريك دعوى ضدّه.
محامي بيركاي سأل أراد "قلت إنّك لا تعرف أوزلام زوجة بيركاي، إذاً برأيك لماذا تفتري عليك؟".
أجاب " لست خبيراً بالتدخّل بحياة الآخرين. وجّه السؤال لموكليك".
فأجابت أوزلام "ليلة الحادثة قال لي "أنت جميلة جداً، لو لم تكوني متزوّجة لم أكن لأفوتك" وكان ثملاً جداً.".
وتابعت "أنا لا افتري على أحد والجميع سيحاسب أمام الله"..
وفي نهاية الجلسة، أمر القاضي برفعها وحدّد يوم 19 يونيو موعد الجلسة القادمة.
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