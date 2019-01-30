طلاق نجاتي شاشماز بعد زواج دام 6 سنوات والأسباب مجهولة

ذكر برنامج "الصفحة الثانية" الذي يعرض في تركيا، أن الطلاق وقع بين الممثل التركي نجاتي شاشماز الشهير بـمراد علم دار في "وادي الذئاب" وزوجته بعد زواج دام 7 سنوات.

ولم يذكر البرنامج أسباب الطلاق، إلا أنّ محامي الممثل أكّد في بيان له الخبر، وقال إنّ الطلاق لم يكن سببه تدخّل طرف ثالث في العلاقة كما أشارت بعض الصحف، رافضاً الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكان نجاتي قد تزوّج في أواخر العام 2012، من فتاة من خارج الوسط الفني وأقام لها عرساً أسطورياً، وأنجب منها طفلين، الثاني لا يتعدّى عمره السنتين.

ولم يعرف بعد إلى من ستؤول حضانة الطفلين، وما هي الأسباب التي دفعت بالنجم إلى الانفصال عن زوجته التي تعرف إليها في وقتٍ كان يحكى فيه عن علاقة حب تربطه بالممثلة نور فتاح أوغلو، وقيل يومها إنّ هذه الأخيرة أصيبت باكتئاب حاد بسبب زواج نجاتي، الذي قرّر يومها أن يتزوّج زواجاً عقلانياً لا مكان للحب الأعمى فيه.