هل تعتزل ماريتا عاصي الحلاني الفن وما علاقة شقيقها الوليد؟

يحظى الوليد ابن الفنان عاصي الحلاني بقبول جماهيري كبير، في برنامج "ديو المشاهير" الذي يشارك فيه بدعمٍ من والده عاصي الحلاني.

ويتردّد في أروقة الـMTV التي تعرض البرنامج، أنّ الوليد هو المرشّح الأوّل للفوز، تنافسه ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا.

وقد غنّى الوليد مع أهم النجوم الذين حلّوا ضيوفاً على البرنامج، وقام والده بحملة دعم كبيرة له عبر "تويتر"، في وقت تتجاهل فيه شقيقته ماريتا أي إشارة إلى مشاركته رغم النجاح الذي يحظى به.

وفي مقابل دعم عاصي للوليد، يلاحظ تراجع اهتمام الوالد بفنّ ابنته، التي كان يعارض بشدّة دخولها إلى عالم الغناء، إلا أنّ رغبتها الشديدة في أن تصبح مطربة، دفعته إلى القبول على مضض، إلا أنّ ماريتا ورغم دعم والدها لم تتمكّن من النجاح، ولم تحقّق اغانيها أي انتشار، رغم دعم الملحن والموزّع جان ماري رياشي لها، ورغم كل الإمكانات التي وضعت تحت تصرّفها.

ويتردّد أنّ ماريتا بدأت تفقد الأمل في إمكانية اختراقها صفوف النجومية، خصوصاً أنّ الاهتمام الإعلامي الذي حظي به شقيقها يفوق ما حظيت به رغم إطلاقها الكثير من الأغاني، فهل تعلن ماريتا اعتزالها الفن والتفرّع لدراستها؟ وهل يعلن الوليد بالمقابل دخوله عالم الغناء؟