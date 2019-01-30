حصرياً: سيرين عبد النور ستطلّ بهذا الإسم في مسلسل "الهيبة"

تتحفّظ الممثلة سيرين عبد النور عن الإعلان عن الإسم الذي ستظهر فيه في الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة" الذي يحمل عنوان "الهيبة الحصاد"، والذي يجمعها بالفنان تيم حسن، وذلك بطلب من الشركة المنتجة.

المسلسل لم ينطلق تصويره بعد، بانتظار الانتهاء من الديكورات خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستنطلق عجلة التصوير ليكون العمل جاهزاً للعرض خلال شهر رمضان، أي أنّ التصوير والمونتاج سيأخذ ثلاثة اشهر فقط، وهو ما يعني أنّ فريق العمل سيعمل بساعات مكثّفة لإنجازه وللحاق بالعرض الرمضاني.

"الجميلة" علمت من مصادر خاصّة، أن النجمة سيرين عبد النور ستطل بشخصية "نور"، وستجمعها بتيم حسن قصّة حب.

وقد سلّم السيناريو كاملاً لسيرين وقرأته قبل انطلاق التصوير.

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