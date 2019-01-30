- 1/2
- 2/2
تتحفّظ الممثلة سيرين عبد النور عن الإعلان عن الإسم الذي ستظهر فيه في الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة" الذي يحمل عنوان "الهيبة الحصاد"، والذي يجمعها بالفنان تيم حسن، وذلك بطلب من الشركة المنتجة.
المسلسل لم ينطلق تصويره بعد، بانتظار الانتهاء من الديكورات خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستنطلق عجلة التصوير ليكون العمل جاهزاً للعرض خلال شهر رمضان، أي أنّ التصوير والمونتاج سيأخذ ثلاثة اشهر فقط، وهو ما يعني أنّ فريق العمل سيعمل بساعات مكثّفة لإنجازه وللحاق بالعرض الرمضاني.
"الجميلة" علمت من مصادر خاصّة، أن النجمة سيرين عبد النور ستطل بشخصية "نور"، وستجمعها بتيم حسن قصّة حب.
وقد سلّم السيناريو كاملاً لسيرين وقرأته قبل انطلاق التصوير.
إقرئي أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر حصرياً: سيرين عبد النور ستطلّ بهذا الإسم في مسلسل "الهيبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.