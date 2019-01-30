ميرهان حسين في السجن ومحاميها يتقدّم باستئناف لإلغاء الحكم

أكّد المحامي عاصم قنديل أنّ الفنانة ميرهان حسين سلّمت نفسها للجهات الرسمية في مصر، لقضاء عقوبة الحبس لمدة أسبوعين، بعد إدانتها بتهمة الاعتداء على ضباط شرطة، في القضية المشهورة بـ"كمين المنصورية وقال إنه سيتقدم بالطعن أمام محكمة جنح النقض لإلغاء الحكم الصادر بإدانة موكلته.

وأكد قنديل أنّه تم ترحيل نجمة ستار أكاديمي إلى سجن القناطر الخيرية المخصص للنساء لتنفيذ العقوبة، بحضور نقيب الممثلين أشرف ذكي، وتم إنهاء الإجراءات بمقر نيابة الهرم، بحضور الضابطين المتهمين في ذات القضية اللذين سلّما نفسيهما لقضاء العقوبة أيضًا.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الهرم، اسدلت الستار على قضية تبادل نجمة ستار أكاديمي ميرهان حسين وضباط شرطة الاعتداء على بعضهم في القضية المشهورة ب "كمين الهرم" وقضت بحبس كل الأطراف لمدة أسبوعين بدلا من عامين ونصف، مع الزامهم بسداد كفالة 30 ألف جنيه.

المحكمة رفضت تبرئة مريهان حسين من اتهامات القيادة تحت تأثير سُكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته في كمين الهرم، ولكنها وافقت على تخفيف عقوبة الحبس لتصبح أسبوعين، كما قضت المحكمة بحبس الضابطين الذين شملتهم التحقيقات أيضا لمدة أسبوعين بتهمة السب والقذف للفنانة.

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