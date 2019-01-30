نجوم مروا بمحنة السجن كان آخرهم مريهان حسين

ربما هذه الليلة ستكون هي الأشد قسوة في حياة الفنانة ميرهان حسين، التي ستقضي أسبوعين خلف القضبان، بعد أن سلمت نفسها اليوم الثلاثاء لقسم شرطة الهرم، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالحبس في القضية الشهيرة المعروفة بـ«كمين الهرم»، وتم ترحيلها لسجن النساء بالقناطر.

محنة السجن مر بها عدد من نجوم الوسط الفني من قبل، بعضهم استفاد منها وتركت أثرًا في حياتهم، كان من بينهم المطرب رامي صبري، الذي ألقي القبض عليه في أكتوبر من عام 2017، بسبب تهربه من أداء الخدمة العسكرية، وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر.

تعلم «رامي» من تلك التجربة، وتحدث هو عن مدى الأثر الذي تركته في نفسه في لقاء تليفزيوني عبر قناة «دبي» في شهر مارس الماضي، وقال إنه خرج من السجن ببعض الحكم أهمها أن أقصى ما يمكن للإنسان فعله هو تنفيذ إرادة الله.

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وفي العام الماضي تعرض المخرج سامح عبدالعزيز للسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة، وقضي عامًا كاملاً من فترة عقوبته بالسجون المصرية، إلا أنه خرج بعفوٍ رئاسي.

في عام 2015، دخل الفنان أحمد عزمي السجن بعد الحكم بحبسه ستة أشهر في قضية تعاطيه «المخدرات»، وكان ألقي القبض عليه في كمين بمدينة شرم الشيخ، وبحوزته مخدر الهيروين.

فترة تواجد «عزمي» خلف القضبان مرت عليه صعبة وبطيئة، كما وصفها هو في حوار له مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامجه السابق «العاشرة مساءً»، لكنه استفاد منها، وقال إنها منحته القوة: «الضربة إللي متموتش بتقوي».

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كما كان للمطرب المغربي سعد لمجرد تجربة مريرة مع السجن، بعدما واجه تهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول، وسرعان ما تجاوز «سعد» محنته، وطرح أغنية بعنوان «بدك إيه» على موقع الفيديوهات «يوتيوب» فور خروجه من السجن، وحققت الأغنية نسب مشاهدات عالية للغاية.

وكانت الفنانة دينا الشربيني أيضًا من الممثلات اللاتي دخلن السجن، حيث قضت عامًا داخل سجن القناطر الخيرية بالقاهرة، بتهمة تعاطي مخدر الهروين.