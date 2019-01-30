طليق ياسمين عبد العزيز يشتري فيلا فخمة لزوجته الجديدة ريهام حجاج

انتقلت مؤخرًا الفنانة ريهام حجاج للعيش مع زوجها، رجل الأعمال المصري «محمد حلاوة» الزوج السابق للفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث قامت ريهام بنقل متعلقاتها الشخصية من شقتها التي تقيم بها، إلى المنزل الجديد الذي تم الانتهاء من تجهيزه بالكامل ليكون «عش الزوجية» الجديد للعروسين.

وأكد مصدر مقرب من ريهام أن المنزل عبارة عن فيلا فخمة، اشتراها محمد حلاوة لريهام وقام بتجهيزها بأفضل أنواع الأثاث الراقي الذي اختارته ريهام بنفسها.

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وأضاف المصدر أن نجل ريهام سوف يقيم معها بنفس الفيلا، حيث إنها نقلته إلي مدرسة جديدة قريبة من مقر إقامتها.

يذكر أن ريهام حجاج قد أعلنت زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد طلاقه لياسمين عبدالعزيز، لكن سرعان ما تعرضت ريهام لهجوم كبير من الجمهور بسبب هذا الخبر.