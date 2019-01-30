أحمد عيد: أخجل من مشاهدي الجرئية مع بسمة في فيلم «ليلة سقوط بغداد»

بعد 14 عامًا من عرضه، كشف الفنان أحمد عيد أنه يخجل من عدد من مشاهده في فيلم «ليلة سقوط بغداد».

وقال عيد: «هناك بعض اللقطات في فيلم (ليلة سقوط بغداد) عندما أراها الآن وسط عائلتي أخجل منها»، وذلك عبر حلوله ضيفًا على برنامج «حفلة 11» الذي تقدمه سمر يسري على شاشة ON E.

وتابع: «لن أقبل تكرار مثل هذه المشاهد الجريئة في أعمالي المقبلة، وذلك رغم أن وجودها في الفيلم كان بشكل جاد في الفيلم وفي السياق الدرامي».

وكشف عيد أنه يتمنى مشاركة التمثيل مع كل من خالد الصاوي ومحمود عبدالمغني وصبري فواز وماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب، كما أنه لا يمانع من الظهور في دور ثانٍ مع ممثل جديد، ولكن إن توافرت في الشخصية «كينونة وتركيبة خاصة» حسب وصفه.

يذكر أن فيلم «ليلة سقوط بغداد» تم عرضه في دور السينما في 2003، وشارك في بطولته كل من أحمد عيد وبسمة وحسن حسني وهالة فاخر، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

آخر أعمال عيد كان فيلم «خلاويص»، وتم عرضه في 2018، وشاركه البطولة أيتن عامر ومحسن منصور وأحمد فؤاد سليم ومحمد حاتم وسامي مغاوري وطارق عبدالعزيز والطفل آدم سرحان، ومن تأليف لؤي السيد وفيصل عبدالصمد وإنتاج «موف أب» محمد مازن ومنتج فني ريمون رمسيس وإخراج خالد الحلفاوي.



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