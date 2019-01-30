تطورات جديدة بقضية زينة وشقيقتها في اتهامهن بالاعتداء على طفلة أمريكية بدبي

أعادت محكمة الجنح في دبي قضية الممثلة زينة وشقيقتها مرة أخرى إلى النيابة العامة، بعد تقدم محامية الأسرة الأميركية من أصول مصرية بتقرير جديد بحق الطفلة.

وكانت المحامية عواطف محمد تقدمت في جلسة المحاكمة بتقرير طبي يثبت الاعتداء على الطفلة من جانب زينة وشقيقتها، مشيرة إلى أن النيابة تغاضت عن توجيه هذا الاتهام لزينة، رغم وجود التقرير بحالة الطفلة المعتدى عليها.

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وكشفت أن التقرير الطبي الخاص بالطفلة أثبت إصابتها بخدوش في الذراع اليسرى وتورم في الجهة اليمنى من الجبهة.

تعود الأزمة ليوليو 2018، عندما كانت زينة متواجدة في دولة الإمارات العربية، وتشاجرت مع أسرة أمريكية، وكانت معها شقيقتها ياسمين التي كانت في حالة غضب، بينما يحاول أحد الأشخاص تهدئتها.

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وحررت الأسرة محضرًا ضد زينة تتهمها بالاعتداء عليهم، واتهمتهم الممثلة الشهيرة بنفس الأمر، وذلك بسبب محاولة ابنة من الأسرة تصويرها دون إرادتها.