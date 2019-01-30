كواليس زيارة زياد رحباني لجورج وسوف في منزله

زار الملحن زياد رحباني المطرب جورج وسوف في منزله، وعبر سلطان الطرب عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة.

ونشر عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» مقطع فيديو من كواليس الزيارة، وعلق عليه قائلاً: «زياد شرفني بزيارة وموسيقى زياد أخدتني لبعيد بالروح والفكر والقلب».

وكان جورج وسوف طرح منذ أيام قليلة أغنية «ملكة جمال الروح»، وهي الأغنية التي عاد بها إلى الساحة من جديد، وهي من كلمات محمود عبدالعزيز، ألحان أمجد العطافي، إخراج جاد شويري، وحقق من خلال الأغنية ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول كلماتها الأغنية: «ملكة جمال الروح والعين والقلب، تيجي السنين وتروح وإنت اللي جوه القلب، وأنا لو أعيش عمري وحياتي من تاني، في كل لحظة أقول إنت اللي ملكاني».

يذكر أن جورج وسوف يعيش حالة من النشاط الفني، وكانت آخر حفلاته على خشبة مسرح «ساقية البروج» بمصر منذ أشهر قليلة، بجانب جولة الحفلات التي أحياها مؤخرًا في أمريكا وكندا.

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