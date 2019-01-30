دينا الشربيني محامية تبحث عن قاتل شقيقتها في "يوم وليلة"

تواصل الفنانة دينا الشربيني التحضيرات لمسلسلها الجديد «يوم وليلة»، المأخوذ عن قصة إيطالية، ومن المقرر أن تبدأ في تصوير العمل خلال أيام؛ لعرضه في شهر رمضان المقبل.

وفى بداية أحداث المسلسل، تلقى شقيقة دينا مصرعها في جريمة غامضة، وتحاول دينا معرفة قاتل شقيقتها بالبحث عن أقرب أصدقائها، ثم تثار الشكوك حول زوجها، الذي بدا على وجهه ملامح التوتر في كل مرة تسأله دينا عن شقيقتها.

اقرئي أيضا : غادة عادل تشارك نجلها في أول بطولاته الفنية

وتُجسِّد دينا دور محامية تحاول معرفة قاتل شقيقتها، وذلك في إطار تشويقى.

المسلسل من بطولة دينا الشربيني، سوسن بدر، ريهام عبدالغفور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مريم ناعوم، وإخراج كاملة أبوذكري، وإنتاج MBC.