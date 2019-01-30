ما لا تعرفونه عن المطربة شبيهة شيرين عبد الوهاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صور لشبيهة الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهي الممثلة المكسيكية ياليتزا إبريسي ويصل الشبه بينهما إلى شبه التوأم.

قدمت الفنانة ياليتزا إبريسي فيلم «روما» المرشح لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية، وأفضل ممثلة، بالإضافة إلى دخولها ترشيحات جوائز الجولدن جلوب كأفضل ممثلة مساعدة، وفاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم أجنبي ألفونسو كوارون، وكان تجربتها الأولى في عالم التمثيل.

من ناحية أخرى كانت الفنانة شيرين عبدالوهاب أثارت جدلاً كبيراً خلال حفلتها الأخيرة ليلة رأس السنة؛ بسبب جملتها «أنا خسارة في مصر» ودافع عنها حلمي بكر وقتها وقال لم تكن تقصد الإساءة إلى بلدها، لكنها قالتها بشكل تلقائي، ولم تكن تقصد المعنى الحرفي للجملة، وكانت شيرين علقت بهذه الجملة؛ لأن الديكور بالمسرح يسبب صدى صوت، وقالتها على سبيل المزح.

وغنت في الحفل وقتها عددًا كبيرًا من أغانيها الرومانسية، بداية من «كل عام وأنت حبيبي» مرورا بأغاني «مش عايزة غيرك أنت»، «نساي»، «ماشربتش من نيلها»، «على بالي»، «كدابين».

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب ألبوم نساي الذي حقق نجاحاً كبيراً فور طرحه.