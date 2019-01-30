ياسمين صبري تتلقى عرضا للزواج.. ماذا كان ردّها؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 03:58 مساءً -

تلقّت الممثلة ​ياسمين صبري​ الزواج من أحد متابعيها، حيث انه كتب لها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “زوجتي تغار منك.. إيه رأيك أتزوجك ولا اطلقها”.

بدورها ردت ياسمين عليه بالقول “زوجتك تاج راسك”.

تخوض الممثلة المصرية ياسمين صبري دور البطولة المطلقة في رمضان المقبل من خلال مسلسل “حكايتي”، ويشارك فيه عدد من الممثلين ابرزهم مها أبو عوف، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج.