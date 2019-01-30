كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 03:58 مساءً -

تقدم عدد من المحامين بعريضة أمام قاضية الأمور المستعجلة في بيروت ماري كريستين عيد ضد ال​إعلام​ي نيشان ديرهاروتيونيان وفريق عمل برنامج “أنا هيك” وقناة “الجديد” ممثلة برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام، وذلك لمنع بث حلقة البرنامج اليوم التي تستعرض حالة “السحاقيات” ومنع الإعلانات الترويجية لها على القناة وفي مختلف الوسائل ذات الصلة.



نيشان بدوره رد على العريضة التي تقدم بها المحامون، وكتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “إلى المحامين وقضاة العجلة. ما تستعجلوا وتأمروا بالإلغاء والنفي والقمع وعدم عرض الحلقات. انتو عم تغتالوا برنامج هيك. انتو مش أداة رفع الأذى، انتو اداة نصب. برنامجنا حريص على الاخلاق العامة وبيتحمل مسؤولياتو بس انتو هيك عم تتحولوا لبوليس وشرطة آداب. انتو للحقيقة هيك. بس انا هيك”. وأرفق نيشان ما كتبه بفيديو الإعلان الترويجي للحلقة.

كانت هذه تفاصيل خبر عريضة أمام القضاء لإيقاف عرض حلقة “أنا هيك” عن “السحاقيات”.. ونيشان يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.