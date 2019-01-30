شاهدوا.. بريانكا شوبرا ونيك جوناس يحتفلان بزفافهما للمرة الرابعة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يناير 2019 03:58 مساءً -

أقامت النجمة الهندية ​بريانكا شوبرا​ وزوجها النجم الأميركي ​نيك جوناس​ حفل زفافٍ للمرة الرابعة، وذلك في احد المطاعم في جنوب كارولاينا مساء الأحد الماضي، بحضور عائلة الثنائي فقط.

وارتدت بريانكا فستان أبيض وانتعلت حذاء ذي كعب عالٍ باللون الفضي.

فيما ارتدى نيك جوناس قميص باللون الأخضر الزيتي وبنطال أسود وحذاء رياضي.

ونشرت شوبرا صورة لها من الحفل برفقة عائلتها، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: “شكرًا باول كيفن جوناس ودينيس جوناس على حفل الاستقبال الرائع، نحن نحبكم! كان ذلك رائع.”