ريما فقيه تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت ملكة جمال أمريكا السابقة، اللبنانية الأصل، ريما فقيه، وزوجها، المنتج الفني وسيم صليبي، بعيد ميلاد ابنتهما الأولى «ريما» في حفل مبهج، ضمّ عدد من أصدقائهما المقربين، وأفراد الأسرة.

ريما نشرت مقطع فيديو من أجواء الحفل، ظهرت فيه ابنة ملكة الجمال السابقة ترقص وتمرح، ثم ارتمت بين أحضان والدتها، وهي اللقطات التي عكست مدى سعادتها، حيث ارفقته فقيه بتعليق مؤثر كتبت فيه: «أنا ودادي نصلي لتكون السعادة نور حياتك دائماً، أحبك ماما».

وبصورة خاصة جداً، استعادت ريما ذكرى يوم ولادة ابنتها التي اكملت عامها الثاني، حيث ظهرت فقيه في الصورة التي نشرتها، وهي تحتضن مولودتها في المستشفى فور الولادة، وكتبت معلقة عليها: «في تمام الساعة 12:59pm، اكملت عامك الثاني، أنا فخورة جداً كوني والدتك، وسأكون دائماً دائماً هنا، حفظك الله ابنتنا الجميلة».

يُذكر أن ريما فقيه احتفلت بزفافها على وسيم صليبي مايو 2016، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «ريما» 26 يناير 2017، في الوقت الذي انجبت فيه ريما مولودهما الثاني «جوزيف» مارس 2018.