أنيل كابور يتوجه إلى ألمانيا للعلاج

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

يتوجه النجم الهندي أنيل كابور إلى ألمانيا للعرض على الطبيب الرياضي المشهور مولر فولفهارت حيث يعاني من التكلس في كتفه، ومن إصابة في الكاحل في العام الماضي

قد يكون هو نفسه متحمسا عندما كان يروّج لـ Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga، لكن أنيل كابور يقول إنه كان يعاني من ألم عميق خلال الأسابيع القليلة الماضية - فقد كان يعاني من التكلس في الكتف، وهي حالة يترسب فيها الكالسيوم في الأوتار.

ويكشف الممثل الكبير”لقد عانيت من التكلس بكتفي الأيمن، لذا، قمت بتحديد موعد في أبريل مع الدكتور مولر فولفهارت”، مضيفًا أن أداء الأعمال المثيرة على مر السنين قد ترك بعد علاماته على جسمه. “هذه الأعمال المثيرة تؤثر على، لكن على المرء أن يستمر في التقدم”.

وفي الوقت الحالي، يعالج طبيب فريق كرة القدم الوطني الألماني، مولر فولفارت، لاعب التنس السابق بوريس بيكر والعداء يوسين بولت، من بين آخرين.

يُشار الن أن الطبيب الألماني قد قام بعلاج كابور وتخليصه من ألم في الكاحل العام الماضي، وعن ذلك يقول الممثل “لقد توقفت عن الركض تماما بسبب كاحلي الضعيف. ، عدت إلى الركض بعد 15 سنة”.