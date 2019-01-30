حملة انتقادات واسعة ضد إيشا جوبتا لسخريتها من لاعب نيجيري

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

تعرضت النجمة الهندية إيشا جوبتا لسيل من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها لقطة شاشة لمحادثتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram وصف بالعنصرية البغيضة.

في المحادثة التي دارت مع صديق على الموقع الشهير Whatsapp، حيث وصف هذا الصديق لاعب كرة القدم النيجيري ألكسندر إيوبي بأنه “غوريلا” و”إنسان بدائي”، وردت جوبتا على تعليقاته بضحكة. في تفاصيل المحادثة، وصف صديق إيشا إيوبي بأنه “غوريلا” وقال إن “التطور توقف بالنسبة له”، وأجابت ايشا: “هاها “

لم يتقبل متابعيها على الموقع هذا التعليق بشكل جيد، ووجهوا لها الانتقادات بسبب “جهلها” وطالبوها بالاعتذار على تلك العنصرية، وبعد ردة الفعل، شاركت إيشا تغريدة على تويتر للاعتذار.

وقالت في رسالتها إنها لم تدرك أنها موجهة نحو العنصرية: “أنا آسفة لأنكم اعتقدتم أنها كانت عنصرية، كان أمرًا سيئا من جانبي، كوني عاشقة للرياضة.،عذرا يا رفاق، اغفروا الغباء “.

ومع ذلك، لم يكن موقع تويتر ورواده سعداء للغاية بشأن اعتذارها، ودعا مشجعو أرسنال إيشا بالعنصرية واعتقدوا أن اعتذارها لم يكن كاقيًا. كما طلب عدد من جمهور فريق أرسنال “حظرها مدى الحياة”.