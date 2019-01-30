عامر خان يضع شرط وحيد لظهور ابنه في السينما

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

قال الممثل/المنتج الهندي عامر خان إنه يبحث عن سيناريو قوي لإطلاق ابنه جنيد في سينما بوليوود وعالم الأفلام لكنه يصر على أنه سيضطر إلى اجتياز اختبار الشاشة له.

وقال عامر إن طعم ابنه البالغ من العمر 26 عاما في الأفلام يشبه إلى حد بعيد أسلوبه لكنه سيضطر إلى إثبات نفسه ليستحق القيام بدور قبل أن يوقع على مشروع.

وأضاف: “لقد تدرب كممثل، وعمل لمدة سنتين من التدريب والمسرح في الأكاديمية الأمريكية للفنون المسرحية في لوس أنجلوس، ثم مقل لمدة عام هناك، لقد ظل في المسرح لمدة ثلاث سنوات حتى الآن”.

وقال عامر إنه يود أن يلعب ابنه شخصيات قوية بدلًا من “البطل”. “أود أن أراه ممثلًا رئيسيًا يلعب دور الشخصيات، لأنني كنت دائمًا أؤمن بذلك، وعليه أن يستوفي بعض الشروط قبل إطلاقه في الأفلام”.

وأضاف: “لطالما شعرت بالسعادة عندما يتحدث عن أفلامي، فالناس يتصلون بي باسم شخصياتي. وهذا يخبرني بأن عملي قد نجح فعلًا”.

كان الممثل في محادثة مع وسائل الإعلام للترويج لإنتاجه القادم، Rubaru Roshni. يروي الفيلم، الذي أخرجه سفاتي شاكرافارتي بهاتكال، ثلاث قصص واقعية عن الحزن والغفران.