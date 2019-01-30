شيرين رضا ترتدي «البرقع» في جلسة تصوير غريبة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية شيرين رضا لجلسة تصوير جديدة مع المصورة بيلو حسين والتي نشرت صور منها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

شيرين رضا ظهرت بلوك غريب لفت أنظار الجمهور، حيث وضعت إكسسوار غطي جزء من وجهها، واعتبره الجمهور مثل «البرقع»، بينما ظهرت في صورة أخرى في لوك الساحرة.

جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه الشديد بصورها رغم أن البعض اندهش من شكل الصور، ولكن أجمع الأغلبية على أنها فكرة مختلفة، كما عبر عدد كبير منهم عن إعجابه بماكياج شيرين والذي منحها سحرا خاصا.

شيرين رضا آخر اعمالها في السينما فيلم «الضيف»، بطولة خالد الصاوي، وشيرين رضا، وجميلة عوض، وأحمد مالك، وكمال أدهم، ويظهر ماجد الكدواني ومحمد ممدوح كضيوف شرف، من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج شركة «أي بروداكشن».

الفيلم تم تصنيفه مؤخرا للكبار فقط ليس لأنه يحتوي على مشاهد خادشة للحياء، ولكن لأنه يناقش قضايا دينية واجتماعية بجرأة، مما جعل الرقابة تمنع مشاهدته لمن هم أقل من 16 عام.