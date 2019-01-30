سيلين ديون عن نحافتها الشديدة: تعجب صديقي.. صور

رنا صلاح الدين - كشفت المغنية والمطربة الكندية الشهيرة سيلين ديون، عن أن نحافتها الشديدة التى ظهرت بها مؤخراً فى العديد من المحافل والمهرجانات الدولية، تعد موضه جديدة تساعدها فى التأقلم على نمط حياتها الجديد.

وأكدت النجمة العالمية صاحبة الخمسين عاماً، عن أن شخصيتها الجديدة الأقل حجماً تعطيها شعوراً جديداً تتمنى المواكبة والانتظام عليه فى السنوات القادمة.

ووجهت النجمة العالمية رسالة لمنتقديها قائلة: لا أريد أن اتحدث عن الانتقادات واذا أعجب بها الجمهور ياتى ويلتقط صورة، واذا لم يعجبهم هذا هو شأنى الخاص يجب على الجميع احترامه.

النجمة العالمية أضافت قائلة: الاستايل الجديد يتيح لي الفرصة لأرتدي الأزياء الراقية والأشياء التي تجعلني أشعر بأنني جميلة، وقوية، وجذابة، حتى لو كانت فقط بالنسبة لي، لا يمكنك إرضاء الجميع طوال الوقت.

وتابعت المطربة الشهيرة قائلة أن صديقها “بيبي مونز” أعجب بالاستايل الجديد، وهذا فى حد ذاته أمر مهم.

والجدير بالذكر أن سيلين ديون، قد انتقلت مؤخراً الى الاقامة فى مدينة لاس فيجاس الأمريكية، بعد اقامتها التى استمرت لأكثر من 15 عاما فى مدينة هايد بارك.