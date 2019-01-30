كاظم الساهر يكشف سبب مغادرته المسرح في حفله بألمانيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا كبيرا على أحد مسارح مدينة فرانكفورت الألمانية، وذلك ضمن جولته الأوروبية، إلا أنه شعر بغضب شديد وغادر المسرح لمدة 15 دقيقة.

الفنان العراقي كشف سر غضبه، خلال لقائه في برنامج “Trending”، أنه انزعج قليلاً بسبب حدوث شغب في الحفل ، حيث وجد بعض الحضور يتقدمون محاولين الصعود على خشبة المسرح، وهو ما أصابه بالضيق.

واضاف أنه طلب أكثر من مرة من الحضور المتدافعين نحو المسرح، الجلوس في أماكنهم حتى يستطيع الجميع الاستمتاع بالأغاني إلا أنهم ظلوا على موقفهم، فاضطر لمغادرة المسرح بضعة دقائق حتى يتدخل الأمن للمحافظة على هدوء المكان من جديد.

الفنان العراقي أكد أنه فور عودته للمسرح وجد الجميع يجلس في مكانه، فأشعل الأجواء بأجمل أغانيه وانسجم الجمهور معه.

وكان كاظم الساهر قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا على أحد مسارح مدينة فرانكفورت الألمانية، وذلك ضمن جولته الأوروبية.

الفنان العراقي فوجئ خلال الحفل باقتحام الجمهور للمسرح، حيث أراد عدد كبير من معجبي الفنان الذين حضروا الحفل التقاط الصور معه.

كاظم حاول التجاوب معهم إلا أنّ العدد ازداد بشكل غير متوقع،وهو ما دفعه إلى التراجع وجعل أفراد فرقته يتدخلون، وعندما فشلوا في السيطرة على الوضع اضطر الفنان لمغادرة المسرح لمدة 15 دقيقة، قبل أن يعود مجدداً، بعد أن عادت الأمور لنصابها.